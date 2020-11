DFB-Pokal : Ulm verzichtet auf Heimrecht gegen Schalke

Gelsenkrichen Der FC Schalke 04 wird auch die zweite Pokal-Runde auf heimischem Rasen austragen. Der SSV Ulm verzichtet auf sein Heimrecht. Dafür reisen die Königsblauen später für ein Freundschaftsspiel nach Ulm.

Regionalligist SSV Ulm verzichtet in der zweiten DFB-Pokalrunde auf sein Heimrecht, das Spiel gegen den Bundesligisten Schalke 04 wird am 22. Dezember (18.30 Uhr) in Gelsenkirchen ausgetragen. Einem entsprechenden Antrag gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch statt. Im Gegenzug werden die Königsblauen nach der Corona-Pandemie ein Freundschaftsspiel in Ulm bestreiten.