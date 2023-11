Entscheidung gefallen Pokalspiel der Bayern beim 1. FC Saarbrücken kann stattfinden

Nach starken Regenfällen war das Meisterschaftsspiel der Saarländer am vergangenen Sonntag gegen die SG Dynamo Dresden in der Halbzeitpause abgebrochen worden. Der DFB wies darauf hin, dass eine kurzfristige Absage der Pokalpartie nur noch möglich sei, falls es am Mittwoch entgegen der Wetterprognose zu Unwettern oder weiteren starken Regenfällen kommt. Der FC Bayern trat am Mittwochmorgen planmäßig die Anreise ins Saarland an.