Neuer Termin : DFB-Pokal-Finale soll am 4. Juli stattfinden

DFB-Pokal-Finale soll am 4. Juli stattfinden

Der DFB-Pokal steht vor einem Spiel am Spielfeldrand. Foto: dpa/Arne Dedert

Frankfurt Eigentlich würde schon in der kommenden Woche das Pokalfinale in Berlin steigen, doch Corona hat den gesamten Terminkalender durcheinandergewirbelt. Nun soll der Pokal im Juni fortgesetzt werden - sobald die Politik dies erlaubt.

Der Deutsche Fußball-Bund plant das Finale des DFB-Pokals für den 4. Juli. Dies teilte der DFB am Montag nach einer Präsidiumssitzung mit. Die Halbfinals sollen vorbehaltlich einer Genehmigung durch die Politik demnach am 9. und 10. Juni ausgetragen werden. Der genannte Endspiel-Termin in Berlin läge allerdings nach dem Ende einiger Profiverträge, die bis zum 30. Juni gelten. Neben Titelverteidiger FC Bayern München sind noch Eintracht Frankfurt, Regionalligist 1. FC Saarbrücken sowie Bayer Leverkusen vertreten. Zuvor hatte der „Kicker“ über entsprechende Terminpläne des DFB berichtet.