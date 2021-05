DFB-Pokal: So feiert das Netz den BVB – und verspottet RB Leipzig

Jadon: "Du spielst ja bei einem echten scheiß Verein! Was soll das??!"



Olmo: "Bruder, kein Plan... an einem Abend zische ich entspannt ein RedBull in Russland und wache am nächsten in scheiß Leipzig auf und muss da Fußball spielen... hab da auch kein Bock drauf. "#BVB pic.twitter.com/JtfJsvxrcr