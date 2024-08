Ein Wettbewerb und seine eigenen Gesetze Sieben Spiele im DFB-Pokal mit Überraschungspotenzial

Für eine ruhmreiche Pokalhistorie ist der 1. FSV Mainz 05 nicht wirklich bekannt. So setzten sich die 05er letztes Jahr in der 1. Runde zwar gegen die SV Elversberg mit 1:0 durch, in der zweiten Runde war dann nach einem 0:3 gegen Hertha BSC aber schon wieder Schluss. In den vergangenen zehn Jahren erreichten die Mainzer lediglich einmal das Viertelfinale – in der Saison 2017/2018 scheiterte man dort an Eintracht Frankfurt.