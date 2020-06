Saison 2014/15

Nachdem der FC Augsburg es im Jahr zuvor beinahe in die Europa League geschafft hätte, scheidet das Team von Trainer Markus Weinzierl in der ersten Runde beim Viertligisten 1. FC Magdeburg. Nach 90 Minuten stand es 1:0 für den Außenseiter gegen den haushohen Favoriten. In der 2. Runde verpassten die Magdeburger den nächsten Coup nur knapp: Gegen Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen führte der Außenseiter in der Verlängerung 2:1, fing sich aber noch den Ausgleich. Im Elfmeterschießen hatte Magdeburg zwei Matchbälle, vergab aber beide - und schied schließlich mit 4:5 im Elfmeterschießen aus.