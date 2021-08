Sechs Spieler getauscht : Wolfsburg droht Pokal-Aus nach peinlichem Wechselfehler

Wolfsburgs Trainer Mark van Bommel steht an der Seitenlinie. Foto: dpa/Guido Kirchner

Münster Mark van Bommel, neuer Trainer des VfL Wolfsburg, hat beim Sieg gegen Preußen Münster im DFB-Pokal sechs Spieler ausgewechselt – erlaubt sind aber nur fünf. Jetzt könnte das Spiel nachträglich gegen den Fußball-Bundesligisten gewertet werden.

Ein peinlicher Wechselfehler des neuen Trainers Mark van Bommel kann Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg den Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals kosten. Beim glücklichen 3:1 (1:1, 0:0) nach Verlängerung beim Regionalligisten Preußen Münster nahm der Niederländer nach drei Wechseln in der regulären Spielzeit weitere drei Wechsel in der Verlängerung vor.