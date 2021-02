DFB-Pokal-Viertelfinale : Regionalligist Rot-Weiss Essen empfängt Kiel

Berlin Maximal drei Fußball-Erstligisten erreichen das Halbfinale des DFB-Pokals, denn ein Viertligist spielt in der Runde der letzten Acht gegen einen Zweitligisten. Im Viertelfinale stehen auch zwei Bundesliga-Duelle auf dem Programm.

Mindestens ein unterklassiger Verein kommt ins Halbfinale des DFB-Pokals. So viel ist nach der Auslosung durch den Segler Boris Herrmann sicher, denn der Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen empfängt in der Runde der letzten Acht den Zweitligisten Holstein Kiel. „Ich bin nicht unglücklich“, kommentierte Essens Trainer Christian Neidhardt die Auslosung am Sonntag während der „Sportschau“ der ARD in Köln.