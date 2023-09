Zweitligist ärgert Bundesligist Leipzig zittert sich in die nächste Pokalrunde

Für Stürmer Timo Werner, in Gladbach noch Siegtorschütze, wurde es dagegen nichts mit dem ersten Startelf-Einsatz in dieser Saison. Der Nationalspieler trat die Reise in die hessische Landeshauptstadt wegen anhaltender Rückenbeschwerden gar nicht erst mit an. „Timo hat momentan eine schwierige Phase. Wir alle versuchen, ihn zu unterstützen“, sagte Rose vor dem Anpfiff in der ARD.