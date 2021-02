DFB-Pokal : Drei Partien im Free-TV - Essen nur bei Sky

Frankfurt Die TV-Ansetzungen der Viertelfinals im DFB-Pokal sind veröffentlicht worden. Drei der vier Partien werden im Free-TV zu sehen sein.

Das Viertelfinal-Topspiel im DFB-Pokal zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund wird live im Free-TV zu sehen sein. Die ARD zeigt in der Runde der letzten Acht das Borussen-Duell am 2. März (20.45 Uhr) und einen Tag später die zweite Bundesliga-Begegnung RB Leipzig gegen den VfL Wolfsburg (20.45 Uhr). Sport1 überträgt am 2. März (18.30 Uhr) die Partie von Zweitligist Jahn Regensburg gegen Werder Bremen. Nicht im Free-TV zu sehen ist das Aufeinandertreffen von Viertligist Rot-Weiss Essen und Holstein Kiel, das am 3. März (18.30 Uhr) angesetzt ist.