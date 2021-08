Nach Wechselfehler : Münster-Einspruch gegen Pokalwertung wird am Montag verhandelt

Münster-Einspruch gegen Pokalwertung wird am Montag verhandelt

Frankfurt/Main Der Fußball-Regionalligist Preußen Münster hat gegen die Wertung des DFB-Pokalspiels gegen den VfL Wolfsburg (1:3) wegen eines Wechselfehlers des Bundesligisten Protest eingelegt. Am Montag kommt es zur Verhandlung.

Der Einspruch von Preußen Münster gegen die Wertung des im DFB-Pokal verlorenen Erstrundenspiels gegen den Bundesligisten VfL Wolfsburg (1:3 nach Verlängerung) wird am Montag, 16. August, (13.00 Uhr) in Frankfurt/Main vor dem Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verhandelt. Dies teilte der DFB am Donnerstag mit.