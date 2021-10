Super-Joker sticht : Modeste schießt den 1. FC Köln gegen Stuttgart weiter

Anthony Modeste trifft, wie er will für den 1. FC Köln. Foto: dpa/Marijan Murat

Stuttgart Der 1. FC Köln steht im Achtelfinale des DFB-Pokals und kann sich bei seinem Stürmer Anthony Modeste bedanken. Er traf nach seiner Einwechslung gegen den VfB Stuttgart.

Super-Joker Anthony Modeste hat den 1. FC Köln in einem engen Pokalfight beim VfB Stuttgart mit seinem nächsten Doppelpack ins Achtelfinale geschossen. Die Geißbock-Elf rang lange Zeit gleichwertige Schwaben im 100. Pflichtspiel-Duell beider Klubs dank des brandgefährlichen Franzosen mit 2:0 (0:0) nieder. Modeste traf wenige Sekunden nach seiner Einwechslung zur Führung (72.) und sorgte auch für die Entscheidung (77.).

Der FC und Modeste, der schon in der Liga in Leverkusen doppelt getroffen hatte und jetzt bei acht Pflichtspieltreffern steht, nehmen jede Menge Selbstvertrauen in die schwere Liga-Aufgabe bei Borussia Dortmund. Bei Stuttgart dagegen kehrt nach zuletzt vier Partien ohne Pleite wieder Ernüchterung ein.