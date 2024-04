DFB-Pokal Leverkusen zeigt Fortuna klar die Grenzen auf

Seit dem Start in diese Saison hatten sich 23 Mannschaften daran probiert, Bayer Leverkusen zu schlagen. Sie alle waren gescheitert am Team von Trainer Xabi Alonso, das seit Monaten einen Klubrekord nach dem nächsten aufstellt. Dann kam Fortuna Düsseldorf in die BayArena – und auch die Hoffnungen der Landeshauptstädter auf eine Sensation zerschlugen sich schnell. Die Werkself gewann das Pokal-Halbfinale standesgemäß mit 4:0 (3:0), ist seit nun 40 Pflichtspielen ohne Niederlage und trifft am 25. Mai im Endspiel in Berlin auf den 1. FC Kaiserslautern.