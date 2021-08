DFB-Pokal kompakt : Karlsruher SC und FC Ingolstadt setzen sich in der ersten Runde durch

Ingolstadt/Lotte Die beiden Zweitligisten Karlsruher SC und FC Ingolstadt haben die 2. Runde im DFB-Pokal erreicht. Der KSC siegte souverän in Lotte, während Ingolstadt gegen Aue seine Mühe hatte.

Sportfreunde Lotte – Karlsruher SC 1:4 (0:1)

Zweitliga-Tabellenführer Karlsruher SC hat auch die erste Hürde im DFB-Pokal genommen und zieht wie zuletzt vor zwei Jahren in die 2. Hauptrunde ein. Die Mannschaft von Trainer Christian Eichner gewann am Montagabend beim Regionalligisten Sportfreunde Lotte mit 4:1 (1:0) und feierte damit den dritten Pflichtspielsieg nacheinander in dieser Saison. Die Tecklenburger, die in der Saison 2016/2017 nach Siegen über Werder Bremen, 1860 München und Bayer Leverkusen bis ins Viertelfinale gekommen waren, verpassten diesmal eine Pokal-Überraschung.