Nach Pokalsieg : Rummenigge dankt allen, aber vergisst Trainer Kovac

Berlin Peinlich: Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat sich nach dem Münchner Pokalerfolg bei den Mitwirkenden bedankt, aber den Trainer außen vor gelassen.

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge ist bei seiner Bankettrede nach dem DFB-Pokalsieg von Bayern München in Berlin ein Fauxpas unterlaufen. Der Klubboss vergaß bei seinem Dank für den Endspielsieg über RB Leipzig (3:0) in der Hauptstadtrepräsentanz des Klub-Hauptsponsors Telekom, Trainer Niko Kovac zu nennen.

Allerdings sprach Rummenigge den Coach, der als Erster im deutschen Fußball als Spieler (2003) und Trainer das Double gewann, zwei Mal direkt an. Am Anfang seiner Rede, als er an die Finalpleite im Vorjahr gegen die von Kovac trainierte Eintracht aus Frankfurt erinnerte: "Wir haben ganz wenige Spiele, wenn wir hier waren, verloren. Letztes Jahr hatten wir eine kleine Schwächephase, lieber Niko, wegen dir! Das haben wir natürlich nicht vergessen." Am Ende kam Rummenigge darauf zurück und meinte: "Wir werden sicherlich eine wesentlich bessere Party haben als im letzten Jahr, als wir leider Niko den Titel gönnen mussten. Heute Abend, lieber Niko, holen wir das nach mit Bayern München und dem Double."