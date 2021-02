Nach Pokal-Sensation : RWE-Fans feiern mit Feuerwerk und Hupkonzert - 27 Ermittlungsverfahren eingeleitet

Essen Rot-Weiss Essen hat im DFB-Pokal Bayer Leverkusen ausgeschaltet. Im Anschluss an die Partie feierten die Fans des Traditionsvereins mit einem Autokorso und Feuerwerkskörpern rund um das Stadion, teils zu ausgelassen. Die Polizei leitete 27 Ermittlungsverfahren ein.

Nach Arminia Bielefeld hat Rot-Weiss Essen mit Bayer Leverkusen bereits den zweiten Bundesligisten in der aktuellen DFB-Pokalsaison rausgeworfen. Vorher musste in der zweiten Runde auch schon Zweitligist Fortuna Düsseldorf dran glauben.

Nach der erneuten Pokal-Sensation ließen sich die Essener Fans das Feiern erneut nicht nehmen: Zahlreiche hupende Autos fuhren im Anschluss an den Sieg gegen die Werkself durch die Stadt, zudem stiegen Feuerwerkskörper in die Luft. Auch Freudenschreie sind auf Videos im Internet zu sehen.

Aufnahmen von Fans bei Twitter zeigen aber auch, dass die Polizei mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz ist. Einige Polizeifahrzeuge fahren mit Blaulicht, andere blockieren Kreuzungsbreiche. Am Mittwochmorgen teilte die Polizei mit, dass sie im Rahmen der Feierlichkeiten 27 Ermittlungsverfahren eingeleitet hat. Dabei gehe es um Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung etwa durch zu dichtes Zusammenstehen, das Abbrennen von Pyrotechnik und Beleidigungen von Polizisten, sagte ein Polizeisprecher. Insgesamt sei es dennoch „recht ruhig geblieben.“ Keine Probleme gab es demnach mit einem Autokorso, an dem sich in der Spitze etwa 250 Personen beteiligt hätten.