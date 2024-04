Halbfinale Diese DFB-Pokal-Spiele laufen im Free-TV

Am Mittwoch (20.45 Uhr) spielen dann der Bundesliga-Erste Bayer Leverkusen und Zweitliga-Klub Fortuna Düsseldorf um den Einzug in das Endspiel am 25. Mai in Berlin. Die Partie wird vom ZDF im frei empfangbaren TV gezeigt. Beide Halbfinalspiele sind auch im Bezahlsender Sky zu sehen.