Spielplan, Termine, TV-Übertragung : Das müssen Sie zum DFB-Pokal 2019/20 wissen

Düsseldorf In dieser Woche kämpfen 16 Mannschaften um den Einzug in das Viertelfinale des DFB-Pokals 2019/20. Hier finden Sie die wichtigsten Infos zum Spielplan, zu den Terminen und Sie erfahren, wo die DFB-Pokal-Spiele übertragen werden.

Wann beginnt der DFB-Pokal 2019/20?

Wann findet das Endspiel des DFB-Pokals 2019/20 statt?

Die weiteren Termine des DFB-Pokals in der Übersicht:

Spielplan und Ergebnisse des DFB-Pokals 2019/20

1. Runde

2. Runde

Achtelfinale im DFB-Pokal 2019/20

Der Weg ins Finale des DFB-Pokals

Wann findet die nächste DFB-Pokal-Auslosung statt?

Derzeit ist noch nicht genau bekannt, wann die Viertelfinal-Auslosung im DFB-Pokal stattfindet. Im Laufe der aktuellen Saison wurde immer jeweils am Sonntag nach einer abgeschlossenen Runde im Rahmen der ARD-Sportschau ausgelost. Wie zuletzt nach der 2. Runde: Diese war am 30. Oktober 2019 beendet, am 3. November 2019 wurden schließlich die Begegnungen für das Achtelfinale im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ausgelost. Möglich, dass die Auslosung zum Viertelfinale also am 9. Februar 2020 stattfinden wird. Wir halten Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden.