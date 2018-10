DFB-Pokal Hansa Rostock - 1. FC Nürnberg: Polizei gibt Warnschuss bei Fan-Ausschreitungen ab

Polizei stoppt randalierende Fans in Rostock mit Warnschuss

Eine Fahne des FC Hansa Rostock weht in der Fankurve. (Symbolbild) Foto: dapd

Rostock Vor dem DFB-Pokalspiel zwischen Hansa Rostock und Nürnberg ist es bereits am Mittwochmittag zu Auseinandersetzungen gekommen. Fangruppen beider Vereine trafen aufeinander. Die Polizei griff ein und warnte die Fans mit einem Schuss.

Fans des FC Hansa Rostock sowie des 1. FC Nürnberg sind am Mittwoch vor ihrem Pokalspiel in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt in der Nähe des Ostseestadions aneinander geraten. Die Polizei musste einschreiten. Dabei wurde ein Warnschuss abgegeben, wie die Polizei mitteilte.