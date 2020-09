DFB-Pokal : HSV fliegt gegen Dynamo raus - Arminia blamiert sich in Essen

Düsseldorf Der Hamburger SV ist mit einem herben Misserfolg in die neue Saison gestartet. Die Mannschaft des neuen Trainer Daniel Thioune unterlag in der ersten DFB-Pokal-Runde Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden 0:3. Auch Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld ist raus.

Armina Bielefeld ist als zweiter Fußball-Bundesligist nach Hertha BSC Berlin bereits in der 1. Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Der Aufsteiger verlor am Montagabend beim Regionalligisten Rot-Weiss Essen mit 0:1 (0:1). Simon Engelmann besiegelte mit seinem Treffer in der 33. Minute die Pokal-Überraschung, die die 300 im Stadion zugelassenen Zuschauer ausgelassen bejubelten. Hertha BSC war am Freitag durch ein 4:5 beim Zweitligisten Eintracht Braunschweig ausgeschieden.