Beim Pokal-Halbfinale Schweinsteiger lernt Hoeneß kennen

Die Namen Schweinsteiger und Hoeneß sind eigentlich eng verbunden. Der frühere Nationalmannschaftskapitän Bastian Schweinsteiger hat 17 Jahre lang beim FC Bayern gespielt, ehe es im Herbst seiner Karriere noch zu Manchester United und Chicago Fire ging. In seiner kompletten Zeit beim Rekordmeister aus München hatte er einen engen Draht zu Uli Hoeneß, der heute noch im Aufsichtsrat sitzt. Man könnte meinen, dass „Schweini“ die gesamte Familie kennt. Doch dem war bisher nicht so. Denn: Am Mittwochabend sind sich Schweinsteiger und Sebastian Hoeneß erstmals begegnet.