DFB-Pokal : Leipzig schockt Union spät und steht im Finale

Leipzig Lange führte Union Berlin im Pokal-Halbfinale bei RB Leipzig. Dann glichen die Sachsen per Elfmeter aus – und trafen in der Nachspielzeit sogar noch zum 2:1-Sieg. Trauer bei Union, Titelträume bei Leipzig.

Die Leipziger Spieler rannten wie wild auf ihren Pokalhelden Emil Forsberg zu, nur Meter daneben ließen sich die traurigen Profis von Union Berlin auf den Rasen fallen. Angestachelt von ihrer Rekordkulisse und ganz besonders dank ihres schwedischen Torjägers Forsberg haben die Finaljäger von RB Leipzig zum dritten Mal das DFB-Pokal-Endspiel erreicht. „Finale Berlin 2022“, stand auf den Shirts der RB-Sieger nach dem hart erkämpften 2:1 (0:1) am Mittwochabend gegen den Hauptstadtclub. Gegner am 21. Mai im Olympiastadion ist der SC Freiburg .

André Silva (61. Minute) per Foulelfmeter und der eingewechselte Forsberg (90.+1) drehten vor 47 069 Zuschauern den Rückstand durch Sheraldo Becker (25.). In das Finale wird Leipzig, das in der Europa League ebenfalls in das Endspiel einziehen kann, erstmals als Favorit gehen. So nah dran waren die Sachen am ersten Titel der Clubgeschichte noch nicht.