Schiedsrichter hat letztes Wort Pokal-Halbfinale in Saarbrücken kann wohl stattfinden

Der Austragung des DFB-Pokal-Halbfinales zwischen Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken und Zweitligist 1. FC Kaiserslautern am Dienstagabend (20.45 Uhr/ARD und Sky) steht wohl nichts im Wege. Wie die Stadt Saarbrücken am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, sei der Rasen im Ludwigsparkstadion in einem ordentlichen Zustand. Man gehe davon aus, dass gespielt werden wird, hieß es von der Pressestelle.