DFB-Pokal Fortuna bekommt das Hammerlos, Borussia müsste in Lautern antreten

Selten war der DFB-Pokal so spektakulär wie in der laufenden Saison. Bayer Leverkusen machte den Halbfinaleinzug durch einen Last-Minute-Treffer klar, Fortuna Düsseldorf gar erst im Elfmeterschießen gegen den FC St. Pauli. Der 1. FC Kaiserslautern, in der Liga auf Platz 16 abgerutscht, hat da schon fast „normal“ den Ligakonkurrenten ausgeschaltet. Dass die vierte Partie zwischen Saarbrücken und Borussia Mönchengladbach kurzfristig abgesagt werden musste, macht das Drama perfekt. Am Samstagabend wurden nun die Halbfinalpartien ausgelost. Und die Partien haben es in sich.