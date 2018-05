DFB-Pokal-Finale ist für Jupp Heynckes und Niko Kovac ein „schönes Abschiedsgeschenk“

Ein Pokaltriumph zum Abschluss: Jupp Heynckes will sein Karriereende veredeln, Bayern-Nachfolger Niko Kovac greift nach seinem größten Trainererfolg.

Arm in Arm posierten Jupp Heynckes und Niko Kovac vor der Pokal-Trophäe. Im Berliner Endspielspektakel mit zwei einzigartigen Abschieden und der langersehnten Rückkehr von Manuel Neuer wollen beide Trainer an diesem Samstag den Pott im Konfettiregen in die Höhe recken. „Natürlich werden Emotionen hochkommen“, gestand Heynckes, der als eine der größten deutschen Fußball-Persönlichkeiten abtritt. „Das wird sicher noch mal ein Highlight in meiner Biografie.“ Und sein Nachfolger Kovac betonte: „Die ganze Stadt lechzt wieder nach einem Titel. Der letzte liegt 30 Jahre zurück. Es wäre eine Explosion der Gefühle für Frankfurt und unsere Fans.“