2:4 gegen Bayern München : Bayer verpasst ersten Titel seit 27 Jahren

Foto: dpa/Robert Michael 22 Bilder Bayern - Leverkusen: die Bilder des Spiels

Berlin Zwei individuelle Fehler bringen Bayer Leverkusen im DFB-Pokalfinale früh in die Bredouille. Bayern München spielt bis zum 3:0 souverän, gerät dann ins Straucheln, gewinnt aber letztlich 4:2 und zum 20. Mal den DFB-Pokal.

Etwa eine Viertelstunde hielt sie an, die Leverkusener Hoffnung. Dann trat David Alaba zu einem Freistoß aus 17 Metern an, zirkelte den Ball über die Mauer ins rechte Eck und legte damit den Grundstein für den 20. DFB-Pokalsieg des FC Bayern München. Als Serge Gnabry wenig später das 2:0 folgen ließ, war die Sache geritzt: Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick ist im Grunde unschlagbar – zumindest auf nationaler Ebene. Für die Fans des Rekordmeisters mag das eine schöne Sache sein, für den Rest Fußballdeutschlands ist es hingegen eine bittere Erkenntnis. Am Ende flimmerte ein 4:2 (2:0)-Sieg über die Leinwand des Olympiastadions.

Unabhängig vom Ergebnis war das 77. Finale des DFB-Pokals bereits vor dem Anpfiff historisch. Keine Fans, keine Gesänge, keine Stimmung, eine virtuelle Zeremonie vor dem Spiel, und währenddessen Rufe der Trainer und Spieler, die im weiten Rund verhallen. Insgesamt 691 Personen waren im Stadion – inklusive der Teams und ihrer Trainerstäbe. Delegationen beider Klubs sowie des DFB, Journalisten, Kameraleute und Ordner komplettierten das exklusive Publikum. Eine Schweigeminute für die bislang an Covid-19 verstorbenen Menschen verdeutlichte vor dem Anpfiff einmal mehr die traurige Ernsthaftigkeit der Corona-Pandemie.

Beide Vereine hatten sich etwas einfallen lassen, um die Leere auf den Rängen zu kaschieren. Die Bayern brachten weit mehr als 1000 Transparente mit, auf denen die Namen verschiedener Fan-Gruppierungen gedruckt waren, Bayer 04 überzog die Sitze auf der anderen Seite der geschichtsträchtigen Arena mit schwarzen und roten T-Shirts. Ihr Aufdruck war ebenso schlicht wie einprägsam: „Finale“.

Es hätte ein großer Pokalabend werden können, doch dann foulte Edmond Tapsoba völlig unnötig Robert Lewandowski in Strafraumnähe. Alaba erledigte per Freistoß den Rest. Keine zehn Minuten später stand es 2:0, weil Joshua Kimmich Gnabry steil schickte – und der aus halbrechter Position keine Mühe hatte, den Ball im langen Eck unterzubringen. Der Gedanke, dass an diesem Abend etwas für Bayer gehen könnte, vielleicht gar der Titel, fiel in sich zusammen, wie ein misslungenes Soufflé.

Leverkusens Trainer Peter Bosz verzichtete in seiner Startelf etwas überraschend auf Kevin Volland. Kai Havertz übernahm im 4-2-3-1 den Posten in der vordersten Spitze. Das stellte sich dieses Mal nur bedingt als gute Idee heraus, denn Leverkusens Leistungsträger fehlte zunächst jegliche Bindung zum Spiel. Ansonsten kehrten im Vergleich zum letzten Ligaspieltag gegen Mainz Tapsoba, Wendell, Nadiem Amiri und Charles Aránguiz in die Anfangsformation zurück. Dafür auf der Bank: Jonathan Tah, Kerem Demirbay und Florian Wirtz. Daley Sinkgraven musste mit muskulären Problemen passen.

Bayer hatte indes durchaus die Möglichkeit, das Finale offener zu gestalten, Leon Bailey stand jedoch bei der besten Leverkusener Chance der ersten Hälfte im Abseits (32.). Viel mehr als ordentliche Ansätze folgten zunächst nicht. Bosz reagierte zur Halbzeit und brachte Kevin Volland sowie Kerem Demirbay ins Spiel – für Nadiem Amiri und Julian Baumgartlinger.

Am Geschehen auf dem Rasen änderte das vorerst nicht viel. München blieb dominant und Leverkusen fand nicht ins Spiel. Glück hatte Bayer als Lewandowski nach einer knappen Stunde ungewohnt deutlich daneben zielte (56.). Dann plötzlich eine Riesenchance für die Werkself, die den Anschlusstreffer quasi auf einem Silbertablett serviert bekam. Doch Volland verfehlte Diabys Hereingabe, der sich mit einem explosionsartigen Sprint vorab auf der rechten Außenbahn Platz verschaffte (57.).

Im direkten Gegenzug besiegelte ein Patzer von Lukas Hradecky die Niederlage. Robert Lewandowski nahm einen weiten Abschlag von Manuel Neuer sehenswert an und ließ eine Direktabnahme aus etwa 20 Metern folgen. Bayers Nummer eins wehrte den eher mittig platzierten Schuss zwar ab, doch der Ball prallte von seinen Händen gegen seine Beine – und von dort ins Tor (59.). Kurz danach kamen die Rheinländer durch Sven Benders Kopfball doch noch zu einem Erfolgserlebnis nach einer Ecke von Demirbay (64.). Und wer weiß, was passiert wäre, wenn Volland Diabys Flanke zwei Minuten später verwertet hätte (66.).