Sven Bender

Machte vor dem Anpfiff seine Mitspieler nochmal richtig heiß und ließ in keinem Augenblick körpersprachliche Zweifel an seiner Motivation, zum dritten Mal Pokalsieger zu werden. An ihm hat es nicht gelegen. Erzielte per Kopfball das 1:3 aus Leverkusener Sicht.

Note: 2-