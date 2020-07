Lars Bender (Bayer Leverkusen): „Wir waren am Anfang nicht im Spiel, da hat der Mut gefehlt, das Vertrauen, die Erfahrung in so einem Spiel. Dann liegst du zurück, gegen Bayern ist es dann immens schwer. Wir hatten nochmal die Chance, für ein spannendes Spiel zu sorgen, aber die Momente, die wir hatten, haben wir leider verpasst. Es ist vielleicht so, dass man in der einen oder anderen Situation merkt, dass es das erste Finale für den einen oder anderen ist. Es geht darum, Titel zu holen, da muss man von der ersten Minute an da sein. Es geht darum, seinen Gegenspieler dann auch mal wegzubeißen, daran zu wachsen. In der zweiten Halbzeit waren die Momente da. Wenn es von Anfang an so läuft, ist es vielleicht ein anderes Spiel. Da sieht man halt, was man bewirken kann, wenn man das Vertrauen und den Mut hat. Wir waren vielleicht in der einen oder anderen Situation zu passiv, der Spielverlauf war dann auch nicht ganz so glücklich.“

(zum FC Bayern): „In der Verfassung sind sie sicherlich ein Kandidat fürs Triple.“