Fußball-Historie Das waren die acht besten DFB-Pokal-Endspiele

Die Kölner können es kaum glauben. Der Gladbacher Trainer Hennes Weisweiler setzt seinen Spielmacher Günter Netzer im letzten Spiel für die Borussia im Düsseldorfer Rheinstadion auf die Bank. Zur Halbzeit, es steht 1:1, bietet er ihm die Einwechslung an. Netzer lehnt ab („das Spiel ist viel zu gut“). Vor der Verlängerung wechselt er sich selbst ein („ich spiele dann jetzt“, sagt er zu Weisweiler im Vorbeilaufen), schießt das entscheidende Tor und spielt in der nächsten Saison für Real Madrid. Nie zuvor und nie danach hat es so ein hochklassiges Fußballfest im Finale gegeben.