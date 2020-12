3:1-Sieg gegen Ulm : Schalke bei Stevens-Abschied zumindest im DFB-Pokal erfolgreich

Gelsenkirchen Huub Stevens verabschiedet sich mit dem Einzug in die dritte DFB-Pokalrunde wieder vom FC Schalke 04, doch mehr als ein schwacher Trost zu Weihnachten war der 3:1 (1:0)-Erfolg über Außenseiter SSV Ulm nicht.

Am Ende eines komplett verkorksten Jahres sorgten Suat Serdar (27.) und zweimal Benito Raman (51./63.) am Dienstag für den erst vierten Pflichtspielsieg in 2020. Trainer-Altmeister Stevens verlässt die eine Halbzeit lang verunsichert wirkende Mannschaft nach seinem Zwei-Spiele-Intermezzo so zumindest mit einem Erfolgserlebnis. Das Gegentor durch Johannes Reichert (82.) war beim Achtelfinal-Einzug zu verschmerzen.