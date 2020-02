DFB-Pokal : Das sind die Viertelfinal-Begegnungen im Überblick

Dortmund Ex-Nationalspieler Cacau hat am Sonntagabend das Viertelfinale des DFB-Pokals ausgelost. Titelverteidiger FC Bayern München muss beim Bundesliga-Rivalen FC Schalke 04 antreten.

Titelverteidiger Bayern München hat im Viertelfinale des DFB-Pokals das wohl schwerstmögliche Los gezogen. Der Rekordgewinner muss in der Runde der letzten Acht bei Schalke 04 antreten, das ergab die Auslosung durch den früheren Fußball-Nationalspieler Cacau am Sonntagabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.