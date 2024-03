Wieder Sorge um den Rasen Fällt auch Saarbrückens Halbfinale gegen Kaiserslautern ins Wasser?

Die Situation sei „nicht optimal“, doch die Mannschaft müsse „damit leben“. Er sei sich sicher, dass die Stadt als Eigentümer des Stadions „alles Mögliche tut, damit der Rasen in einem guten Zustand sein wird. Da sind wir aber abhängig, was von oben runterkommt“, so Ziehl weiter. Und hierbei sind die Prognosen denkbar ungünstig. Quasi täglich soll es bis zum Anpfiff regnen, sowohl am Freitag als auch am Spieltag sind enorme Regenmengen vorhergesagt.