Siege gegen drei Bundesligisten So kam Außenseiter Saarbrücken bis ins Pokal-Halbfinale

1. Runde: 2:1 gegen den Karlsruher SC

Fast wäre die Saarbrücker Pokalsaison schon im Hochsommer geendet. Auf damals noch feinstem Grün im Ludwigspark lieferte sich der FCS einen intensiven Schlagabtausch mit dem KSC, der in der Schlussphase in beide Richtungen hätte kippen können. Die Führung von Tim Civeja (47.) (links) glich Lars Stindl (65.) am 11. August für den Zweitligisten aus.