Saison 2021/22

Nach dem 5:0 gegen den FC Bayern in der 2. Runde schien Hannover 96 für Borussia Mönchengladbach im Achtelfinale ein einfacher Gegner. Doch der Zweitligist spielte die Borussia phasenweise an die Wand und verdiente sich so den sensationellen 3:0-Sieg samt Einzug in die nächste Runde. Für Gladbach eine Blamage.