Saison: 2005/2006

Unvergesslich bleiben die Auftritte des FC St. Pauli in der Saison 05/06. Die Hamburger siegten erst 4:3 gegen Hertha BSC Berlin und schalteten im Anschluss Werder Bremen aus. In diesem Jahr hat der Kultklub erneut an einer Sensation geschnuppert, verlor am Ende aber unglücklich mit 1:2 gegen Bayern München.