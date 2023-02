2:1 in Bochum Der BVB kämpft sich ins Viertelfinale

Dass es ein besonderes Spiel werden würde, war schon im Vorfeld klar, war es doch das erste Aufeinandertreffen vor vollem Haus an der Castroper Straße seit dem 13. März 2010, seit 4715 Tagen. DFB-Pokal, Derby unter Flutlicht im Ruhrstadion – für die Fans seit Jahren ein Traum. Eintrittskarten waren auf beiden Seiten heißer begehrt als eine Currywurst im berühmten Bochumer Bermudadreieck am Freitagabend vor dem Kneipengang. Schon weit vor Anpfiff brodelte es im „Schmuckkästchen“ Ruhrstadion. Kaum in einem anderen Stadion ist es so eng, so laut, die Atmosphäre so elektrisierend. Die Dortmunder Anhänger heizten die Stimmung mit Pyrotechnik weiter an.