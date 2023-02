Platzverweis für Beleidigung Aytekin schießt auf dem Feld und in der Debatte übers Ziel hinaus

Das Grundsatzproblem des Fußballs im Umgang mit der pfeifenden Zunft hat, äußert sich vor allem an der Basis, an der sich mehr oder weniger Ehrenamtliche routinemäßig beleidigen und in regelmäßigen Abständen auch verprügeln lassen müssen. Ein Bundesliga-Schiedsrichter, der wegen Lappalien Rot verteilt und dabei den Umgang mit sich selbst viel zu weit in den Mittelpunkt rückt, bedient aber das Klischee jener arroganten Beamtenmentalität, die Spieler unliebsamen Unparteiischen viel zu gerne nachsagen. Dabei verfügt Aytekin über genau die Souveränität und Größe, die ihn gewöhnlich über diesen Zankereien stehen lässt. Als väterlicher Vermittler tut er so viel mehr für das Schiedsrichterwesen, als er es mit Platzverweisen je könnte.