Ulm empfängt Bayern, Leverkusen gegen Jena Das sind die 32 Spiele der ersten DFB-Pokalrunde

Die 64 Teilnehmer am DFB-Pokal haben mit Spannung auf die Auslosung der ersten Runde der Saison 2024/2025 geblickt, die am Samstag um 18 Uhr stattgefunden hat. Im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund zog Losfee Nils Petersen unter Aufsicht des DFB-Vizepräsidenten Peter Frymuth die Kugeln.