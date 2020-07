Spielplan, Termine, TV-Übertragung : Das müssen Sie zum DFB-Pokal 2020/21 wissen

Düsseldorf Mitte September startet der DFB-Pokal in eine neue Spielzeit. Hier finden Sie die wichtigsten Infos zum Spielplan, zu den Terminen und Sie erfahren, wo die DFB-Pokal-Spiele übertragen werden.

Wann beginnt der DFB-Pokal 2020/21?

Wann findet die nächste DFB-Pokal-Auslosung statt?

Die erste Hauptrunde des DFB-Pokals wird am Sonntag, 26. Juli, ab 18.30 Uhr in der ARD-Sportschau ausgelost. Wegen der zwischenzeitlichen Aussetzung des Spielbetriebs im Zuge der Corona-Pandemie ist das Teilnehmerfeld noch nicht komplett. Für die Mannschaften, die sich noch über die Pokalwettbewerbe der Landesverbände qualifizieren müssen, kommen daher Platzhalter zum Einsatz.

Wann findet das DFB-Pokal-Finale statt?

Das Finale um den DFB-Pokal in Berlin wird am 13. Mai 2021 (Christi Himmelfahrt) stattfinden - seit 1985 ist das Olympiastadion der Austragungsort für das Endspiel.

Die Termine des DFB-Pokals in der Übersicht:

Der neue Rahmenterminkalender beinhaltet in der neuen Pokal-Saison einige Besonderheiten. Während Achtelfinale am 2. und 3. Februar sowie Viertelfinale am 2. und 3. März noch wie gewohnt unter der Woche stattfinden, gibt es Modifikationen beim Halbfinale und beim Endspiel. Die beiden Halbfinals sollen am Wochenende rund um den 1. Mai stattfinden. Dafür steigt das Finale diesmal nicht an einem Samstag nach der Saison, sondern an Christi Himmelfahrt (13. Mai), dem Donnerstag vor dem vorletzten Spieltag.