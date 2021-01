DFB-Pokal : Lösbare Pokal-Aufgaben für Topteams - Dortmund gegen Paderborn

Matd Hummels trifft für den BVB in Braunschweig. Foto: dpa/Swen Pförtner

Berlin Die Achtelfinal-Auslosung des DFB-Pokals hat machbare Lose für die Spitzenteams der Bundesliga ergeben: Borussia Dortmund und RB Leipzig sowie der FC Bayern, sollte er sich qualifizieren, treffen auf Zweitligisten.

Die Topclubs der Fußball-Bundesliga gehen den ganz schweren Aufgaben im Achtelfinale des DFB-Pokals aus dem Weg. Borussia Dortmund empfängt Bundesliga-Absteiger SC Paderborn, RB Leipzig trifft auf Zweitligist VfL Bochum. Das ergab die Auslosung der Runde der besten 16 Teams durch Ex-Skispringer Sven Hannawald am Sonntagabend in der ARD. Sollte Titelverteidiger FC Bayern München sich in der zweiten Runde bei Holstein Kiel durchsetzen, geht es zuhause gegen SV Darmstadt 98.