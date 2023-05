DFB-Pokal Darum gab es in der Schlussphase keinen Handelfmeter

Der nicht gegebene Elfmeter für Stuttgart im Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt (2:3) sorgte für weitere Diskussionen um die Auslegung der Handspiel-Regel und Eingriffe des Videoassistenten. „Für uns ist es schon schwer zu akzeptieren, wie sie entschieden wurde“, sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß zu der Szene in der Nachspielzeit, in der dem Frankfurter Aurélio Buta der Ball im eigenen Strafraum an den Arm geflogen war. Es sei eine „toughe und schwierige Entscheidung“, räumte Hoeneß ein. Für ihn sei es aber ein strafbares Handspiel gewesen.