DFB-Pokal : Cottbus zieht Glückslos Bayern - Streit mit den Medien eskaliert

Cottbus Energie Cottbus hat das große Pokallos gezogen. Doch beim Drittliga-Absteiger gibt es wieder Zoff - dieses Mal mit den Medien.

Ob sich bis dahin die Wogen der Entrüstung im Umfeld gelegt haben, ist fraglich. Am Freitagabend erlebte der Streit mit einigen Medien seinen vorläufigen Höhepunkt. Auf ihrer Jahresversammlung verweigerten die Energie-Mitglieder den Reportern des RBB (Rundfunk Berlin Brandenburg) die Teilnahme, andere Redakteure durften dabei sein. Die Reporter der Lausitzer Rundschau, wichtigste Zeitung in der Region um Cottbus, erklärten sich sofort solidarisch und stellten die Berichterstattung über den Klub ebenfalls ein.

In der Samstagsausgabe der Rundschau blieben weiße Flächen an den Stellen, wo eigentlich der Bericht von der Mitgliederversammlung stehen sollte. "Es geht nicht an, dass der FCE bewusst und nach Nase abstraft und sich aussucht, wer gerade genehm ist... So zu selektieren, ist unprofessionell. Die kleinkarierte Abstimmung ist eines angesehenen Klubs unwürdig", kommentierte Oliver Haustein-Tessmer, Chefredakteur der Lausitzer Rundschau, den Vorfall.