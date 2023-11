Zweite Runde im DFB-Pokal Freiburg und Mainz blamieren sich, BVB und Frankfurt souverän

Ja, Borussia Dortmund will mal wieder ins Pokalfinale – Trainer Edin Terzic aber gab der Liga den Vorrang. Er wechselte auf fünf Positionen, unter anderem bekamen Mats Hummels und Niclas Füllkrug inmitten strapaziöser englischer Wochen eine Pause, Kapitän Emre Can stand nicht im Kader. Moukoko ist in der Hierarchie der BVB-Stürmer weit zurückgefallen, bekam aber erstmals in dieser Saison eine Chance in der Startelf.