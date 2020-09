DFB-Pokal : Borussia Dortmund lässt MSV Duisburg keine Chance

Duisburg Borussia Dortmund hat sich mit einem souveränen 5:0 beim MSV Duisburg den Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokal gesichert. Die Elf von Lucien Favre hatte vor 300 Zuschauern keine Mühe.

"Wir konnten nur verlieren. Wir haben es aber von Anfang an gut gemacht und zum richtigen Zeitpunkt die Tore geschossen. So kann es weitergehen. Es ist geil, was wir für Kicker haben", sagte BVB-Nationalspieler Emre Can in der ARD.