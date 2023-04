DFB-Pokal Beim Halbfinaleinzug winken den Klubs mehr als 3,3 Millionen Euro

Der Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals bringt nicht nur die Chance auf ein Endspielticket nach Berlin, sondern auch eine Millionensumme. Die vier Clubs, die es in dieser Woche in die Vorschlussrunde schaffen, bekommen rund 3,35 Millionen Euro. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) zahlt in dieser Spielzeit nach eigenen Angaben einen Rekordbetrag aus den Vermarktungserlösen. Bereits das Startgeld betrug 209 247 Euro für alle 64 Teilnehmer.