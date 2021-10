DFB-Pokal kompakt : BVB siegt vor Mini-Kulisse – 1860 schießt Schalke raus

Düsseldorf Die Bundesligisten Borussia Dortmund, RB Leipzig, Hertha BSC und TSG Hoffenheim sind mit Pflichtsiegen ins Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Für den FC Schalke 04 war dagegen nach dem Höhenflug in der Liga Endstation beim Drittligisten 1860 München.

Borussia Dortmund - FC Ingolstadt 2:0 (0:0)

Zufrieden mit dem Weiterkommen war Dortmunds Coach Marco Rose trotz Mini-Kulisse, zähen Belagerungsfußballs und der erst späten Entscheidung. Gegen das Zweitliga-Schlusslicht FC Ingolstadt verzettelten sich die Dortmunder mit einer besseren B-Elf, zogen aber durch ein 2:0 (0:0) dank Joker Thorgan Hazard (72., 81.) vor nur 25.130 Zuschauern in die nächste Runde ein.

Die größte Überraschung gelang dem TSV 1860 München. Die Löwen, die sich in der 3. Liga schon acht Mal mit einem Remis begnügen mussten, setzten sich gegen den zuletzt formstarken FC Schalke 04 mit 1:0 (1:0) durch. Gäste-Coach Dimitrios Grammozis verzichtete in München unter anderem auf Torjäger Simon Terodde in der Startelf. Das rächte sich, denn die Hausherren agierten griffig und wurden für ihre starken Anfangsminuten direkt belohnt. Stefan Lex traf nach fünf Minuten und hätte es die Latte nicht verhindert, hätte Lex sogar sein zweites Tor nachgelegt (22.). Zudem flog Schalkes Malick Thiaw mit Rot vom Platz (48.).