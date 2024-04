DFB-Pokal 23/24 Unsere Tipps zum Halbfinale des DFB-Pokals

Was für eine unglaubliche Saison von Bayer Leverkusen. Nach wie vor ist die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso in allen Pflichtspielen unbesiegt. Die Meisterschaft ist nur noch Formsache. In der Europa League steht das Viertelfinale gegen West Ham United an. Und zwischendurch eben das Pokal-Halbfinale gegen den Zweitligisten. Alle anderen Bundesligisten sind schon raus. Alles andere als der Titelgewinn der Werkself wäre eine riesige Überraschung.