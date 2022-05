Spielplan, Termine, TV-Übertragung : Das müssen Sie zum DFB-Pokal 2021/22 wissen

Düsseldorf Der DFB-Pokal ist in eine neue Spielzeit gestartet. Hier finden Sie die wichtigsten Infos zum Spielplan, zu den Terminen und Sie erfahren, wo die DFB-Pokal-Spiele übertragen werden.

Wann findet die nächste DFB-Pokal-Auslosung statt?

Bob-Olympiasiegerin Laura Nolte hat am Sonntag, 6. März, in der ARD-Sportschau die Halbfinalpartien im DFB-Pokal ausgelost. Ziehungsleiter war Bundestrainer Hansi Flick .

Wann findet das DFB-Pokal-Finale statt?

Das Finale um den DFB-Pokal in Berlin wird am 21. Mai 2022 stattfinden - seit 1985 ist das Olympiastadion der Austragungsort für das Endspiel. In diesem Jahr treffen der SC Freiburg und RB Leipzig im Endspiel aufeinander. Anpfiff ist um 20 Uhr.

Die Termine des DFB-Pokals in der Übersicht:

Spielplan und Ergebnisse des DFB-Pokals 2021/22

+++ 1. Runde +++

6. bis 9. August 2021

Mittwoch, 27. Oktober

Wo wird der DFB-Pokal im TV übertragen?

Der Weg ins Finale des DFB-Pokals

Wer ist Rekordsieger und Titelverteidiger des DFB-Pokals?

Was schüttet der DFB an Prämien aus?

In der Vorsaison gab es in der ersten Runde pro Klub 175.500 Euro. In der zweiten Runde waren Einnahmen in Höhe von 351.000 Euro garantiert. Im Achtelfinale wurden 702.000 Euro ausgezahlt. Die Viertelfinalisten erhielten 1,4 Millionen Euro, die Halbfinalisten 2,8 Millionen Euro. Das Finale wurde gesondert abgerechnet.