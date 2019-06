Erstrundenpartie im DFB-Pokal : Delmenhorst und Werder wollen Heimrecht tauschen

Bremen Nur 13 Kilometer trennen den SV Atlas Delmenhorst und Werder Bremen. Beide Teams treffen in ersten Runde des DFB-Pokals aufeinander - und würden nun gerne das Heimrecht tauschen. Es gibt allerdings eine Hürde.

Fußball-Fünftligist SV Atlas Delmenhorst möchte nach Absprache mit Erstrunden-Pokalgegner Werder Bremen sein Heimrecht an den Bundesligisten abtreten und im Weserstadion spielen. "Dann wird es ein Jahrhundertspiel für uns. Wir sind doch Nachbarn, da würden Kindheitsträume in Erfüllung gehen" sagte SVA-Teammanager Bastian Fuhrken. Die beiden Klubs sind nur 13 Kilometer voneinander entfernt.

Am Montag allerdings ging noch kein entsprechender Antrag beim DFB in Frankfurt/Main ein. Daher gab der Verband auch keine Stellungnahme zu dem möglichen Gesuch ab.

Als weitere Alternativen wären Stadien in Bremerhaven, Oldenburg und Osnabrück denkbar. Für Werder-Trainer Florian Kohfeldt allerdings wäre ein Pokalspiel in Delmenhorst eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit. Der Bremer Coach wuchs in Delmenhorst auf und machte dort sein Abitur, ehe er als Nachwuchstorhüter vom TV Jahn Delmenhorst zum SV Werder wechselte.