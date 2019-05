In der Sportschau : Erste DFB-Pokal-Runde wird am 15. Juni ausgelost

Erste DFB-Pokal-Runde wird am 15. Juni ausgelost

In der Sportschau

Hamburg Klein gegen Groß, das ist der DFB-Pokal. Die erste Runde des Wettbewerbs wird in drei Wochen ausgelost.

Die erste Runde im DFB-Pokal der Spielzeit 2019/20 wird am 15. Juni im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ausgelost. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag mitteilte, wird die Auslosung im Rahmen der „ARD-Sportschau“ übertragen.